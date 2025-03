Casa, Spronelli (SoloAffitti): “SoloAffittiPay risponde a paura morosità”

26 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

“La nostra risposta, come rete SoloAffitti, al problema della morosità, è il servizio SoloAffittiPay, che consente al proprietario di avere la certezza del pagamento del canone indipendentemente dai ritardi o dai mancati pagamenti dell’inquilino, tramite un meccanismo di accredito irrevocabile mensile al proprietario, qualsiasi cosa succeda all’inquilino. Questo tipo di servizio si occupa anche di tutte le procedure per il rilascio dell’immobile, evitando al proprietario le stressanti e logoranti, anche a livello emotivo, cause di sfratto che deve necessariamente intraprendere in caso di morosità”. Così Silvia Spronelli, amministratore delegato di SoloAffitti, intervenendo all’incontro con la stampa organizzato dal Gruppo presso la sala Refettorio della Camera dei Deputati, ‘Contratti flessibili e più case sul mercato: il futuro dell’affitto’, durante il quale sono stati presentati i dati del 16esimo Rapporto sul mercato delle locazioni in Italia di SoloAffitti.