Casa, Vecchi (Bocconi): “Housing sociale milanese necessita di 3mld di euro di mobilitazione nei prossimi 15 anni”

4 Ottobre 2024

“Abbiamo stimato che l’housing sociale nell’area di Milano necessita una mobilitazione di circa 3 miliardi di euro nei prossimi 15 anni. Evidentemente per far fronte a questo gap di investimento abbiamo bisogno di creare una piattaforma di co-investimento che abbiamo chiamato di partnership pubblico-privato plurale, quindi una ‘quattro P’”. Lo ha detto a Milano Veronica Vecchi, Professor of Practice of Business Government Relations presso SDA Bocconi School of Management, a proposito della ricerca condotta per Fondazione Housing Sociale -Fhs presentata in occasione del ventennale della fondazione nata su spinta di Fondazione Cariplo per trovare soluzioni alla crescente emergenza abitativa.