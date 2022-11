Novembre 8, 2022

A Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, la Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro il Castello di Pomato, il bosco adiacente, nonché 14 ville e svariati terreni. Il provvedimento ha riguardato un soggetto che avrebbe cercato di sottrarsi al pagamento di imposte e relative sanzioni per oltre 4.5 milioni di euro.