Ottobre 10, 2023

Il Comune di Taranto ha avviato le procedure per il terzo bando di vendita di case della città vecchia al prezzo simbolico di un euro. L’obiettivo è ripopolare i vicoli, a lungo lasciati nel degrado, e promuovere i lavori di ristrutturazione degli immobili, che necessitano di interventi ingenti. Si tratta del terzo bando promosso dal Comune: già undici gli immobili che sono stati assegnati nell’edizione 2020 e 2021, e sono in via di ristrutturazione.