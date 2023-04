Aprile 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

Case green, è attivo il primo bonus con detrazione Irpef pari al 50%, si tratta del vantaggio fiscale spettante per le case che si trovino nelle classi energetiche A e B. Di può beneficiare del bonus sull’Iva versata per la compravendita di immobili effettuata entro il 31 dicembre 2023. Il bonus può essere utilizzato in detrazione per l’anno in cui sia stato sostenuto il costo per acquistare la casa e i nove anni successivi.