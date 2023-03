Case green, Codacons: con direttiva Ue maxi stangata per famiglie

Marzo 16, 2023

La direttiva Ue sulle ‘Case green’ rischia di trasformarsi in una maxi-stangata a carico dei cittadini italiani, con la spesa per le ristrutturazioni degli edifici privati che potrebbe raggiungere quota 108 miliardi di euro. Lo afferma il Codacons. Gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’Ue riguarderanno il cappotto termico, la sostituzione degli infissi, le nuove caldaie a condensazione e i pannelli solari, costo medio tra i 35mila e i 60mila euro ad abitazione. Ma la Direttiva Ue rischia di determinare anche un terremoto nel mercato immobiliare, portando ad una svalutazione fino al 40% del valore degli immobili non oggetto di lavori di riqualificazione.