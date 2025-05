Case: Saglietti (Apep), ‘Diffusione aste solo se utenti finali soddisfatti’

13 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

“Le aste immobiliari sono più sviluppate in altri Paesi europei, ma si stanno diffondendo anche in Italia. La diffusione è possibile solo se l’utente finale dimostra soddisfazione, in caso contrario si registrerebbe maggiore resistenza e diffidenza per questo tipo di vendite. Riteniamo che ci sia un futuro per le aste immobiliari, ma va garantita la stessa sicurezza e tranquillità che si verificano nelle vendite immobiliari più classiche” Sono le parole di Bruno Saglietti, presidente di Apep – Associazione Professionale per le Esecuzioni della Provincia di Padova. Proprio nella città veneta si è svolto l’evento dal “La nuova frontiera delle aste” durante il quale è stato presentato Aigp – Asta Immobiliare Garantita e Protetta, il primo marchio di certificazione destinato a rivoluzionare il mercato delle aste.