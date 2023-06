Casellati: “Il mondo del lavoro oggetto di attenzione del Governo”

Giugno 27, 2023

Casellati: “Il mondo del lavoro non è solo oggetto di attenzione del settore sindacale ma anche della politica e del governo. Abbiamo dedicato al 1° Maggio un decreto che ha riguardato il lavoro e le sue tante sfaccettature, dal taglio del cuneo fiscale all’accesso al mondo del lavoro, al contrasto alla povertà, al soccorso alle famiglie e alle persone più deboli, fino alla formazione; quindi un decreto a tutto campo da cui si evince l’importanza che riveste il lavoro per il Governo e oggi la presenza di molti Ministri lo conferma” ha detto Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, a margine del Congresso Confsal “Il Valore del Lavoro” che si è tenuto oggi a Roma. “E’ fondamentale un governo di lunga durata, di respiro istituzionale, perché le riforme si possono fare solo se c’è un quadro normativo stabile.