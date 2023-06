Caserta (Plasmon): “Per il 120esimo anniversario ci siamo impegnati nel contrasto denatalità”

Giugno 28, 2023

“Nel 2022 Plasmon ha compiuto 120 anni e per il compleanno l’azienda si è impegnata sul tema della denatalità del Paese con due progetti: il primo aperto a tutti, mentre il secondo con un migliore ascolto attivo della popolazione interna per lanciare una parental policy. Grazie a ciò siamo arrivati ad un docufilm dal titolo Adamo”. Così il Responsabile Rapporti Istituzionali della Plasmon, Luigi Cimmino Caserta, a margine dell’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adnkronos chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.