Luglio 18, 2022

La guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato 5,5 tonnellate di sigarette di contrabbando pronte per essere vendute sul mercato clandestino campano per un controvalore di oltre 1,5 milioni di euro. Arrestate sei persone, di cui due cittadini croati e uno bosniaco.