Agosto 11, 2023

Si terrà il 20 settembre la trattazione davanti alla Corte Costituzionale della questione sollevata dal Tribunale di Roma relativa all’assenza degli imputati, quattro 007 egiziani, imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni avvenuta al Cairo nel febbraio del 2016.