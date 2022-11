Novembre 26, 2022

Diverse le segnalazioni giunte all’autorità giudiziaria che hanno dato il via all’inchiesta su moglie e suocera del deputato Aboukabar Soumahoro. La procura di Latina si sta concentrando sull’impiego dei fondi erogati, i rapporto con erario e con dipendenti e soggetti coinvolti.