Maggio 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

L’elezione di Stefania Craxi a presidente della Commissione Esteri in Senato agita la coalizione che sostiene Draghi. Per il M5S “l’attuale maggioranza esiste solo sulla carta” ed “è venuto meno anche il più elementare principio di leale collaborazione”. Le parole di Conte.