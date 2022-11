Novembre 29, 2022

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ha ospitato il Forum Multistakeholder del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Una giornata di lavoro che ha visto la partecipazione di oltre 250 rappresentanti di istituzioni, territori, del mondo accademico, dell’industria e della finanza, 50 studenti, startup e associazioni del terzo settore.