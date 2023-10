Cassia (Aipaf): “Associazione pazienti alopecia areata nata per far luce su malattia rara’

Ottobre 20, 2023

‘L’Associazione italiana pazienti con alopecia areata and friends nasce per sostenere e condividere informazioni sulla malattia autoimmune rara che colpisce il 2-3% della popolazione mondiale. Attraverso l’Aipaf da sempre il nostro obiettivo è stare al fianco dei pazienti che convivono con l’alopecia areata, malattia terribile anche per i bambini, spesso vittime di bullismo”. Così Claudia Cassia, presidente Aipaf Odv in occasione della presentazione della Giornata nazionale della patologia che colpisce in Italia circa 118mila persone. L’Alopecia Areata Day quest’anno si terrà il 27 ottobre. All’iniziativa aderiscono 26 ospedali italiani dove dermatologi e psicologi effettueranno gratuitamente screening e visite ai pazienti. L’incontro è stato promosso e coordinato da Aipaf Associazione italiana pazienti alopecia and friends in collaborazione cion Fb&Associati.