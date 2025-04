Castagna (UniSr): “Contro Hiv rafforzare screening e accesso a test”

16 Aprile 2025

“La prevenzione dell’Hiv deve far parte di una strategia più ampia che includa tutte le malattie sessualmente trasmesse”. Lo ha detto Antonella Castagna, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, intervenuta all”Hiv Summit: Ending the Hiv Epidemic in Italy’, appuntamento che a Roma ha coinvolto istituzioni, decisori politici, esperti del mondo medico-scientifico e rappresentanti delle associazioni. Secondo Castagna è “fondamentale rafforzare lo screening e l’accesso ai test, soprattutto tra le popolazioni più difficili da raggiungere, come sex workers, detenuti e giovani donne. Abbiamo strumenti efficaci come la PrEP e la terapia orale. Ora bisogna tradurli in programmi concreti e accessibili”.