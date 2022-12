Dicembre 1, 2022

A margine dell’Assemblea di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, Giuseppina Castiello, sottosegretario ai rapporti con il parlamento, parla dell’importanza dell’evento e della necessità di investire in formazione per far sì che si possa soddisfare la richiesta di professionisti che viene dal mondo delle imprese che operano nel settore della logistica.