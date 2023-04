Aprile 29, 2023

‘Turbata libertà degli incanti’, ‘turbata libertà del procedimento di scelta del contraente’ e ‘corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio o del servizio’. Sono questi i reati che la Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania contesta a quattro persone nell’ambito di un’inchiesta che, con l’ausilio del Comando Provinciale dei carabinieri, ha portato all’esecuzione di altrettante misure di arresti domiciliari.