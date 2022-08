Agosto 12, 2022

Maltrattamenti sui disabili a Catania, ai domiciliari – arrestata dalla Polizia – la direttrice 62enne di una Rsa gravemente indiziata. Indagine partita dopo la denuncia di un familiare di un ospite a cui medici avevano diagnosticato una frattura vertebrale.