Dicembre 6, 2022

Per aumentare i volumi di vendita i pusher inviavano sui cellulari dei clienti abituali delle vere e proprie ‘offerte promozionali 3×2’ pubblicizzando la possibilità di acquistare tre dosi al costo di due. E uno degli elementi emersi nella vasta operazione antidroga della Procura di Catania che vede coinvolte 26 persone indagate, nelle provincie di Catania, Messina, Palermo, Enna, Cosenza e Benevento, a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di stupefacenti.