Ottobre 9, 2022

Your browser does not support the video tag.

La Guardia di Finanza di Catania, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli, ha individuato e sequestrato oltre un quintale di cocaina all’interno del porto etneo. La droga è stata trovata dai cani antidroga ben occultata nello strato di coibentazione interno del tetto di un container frigorifero proveniente dall’Equador che conteneva frutta tropicale.