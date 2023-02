Catanzaro, traffico di droga: 11 misure cautelari

Febbraio 10, 2023

Undici indagati per traffico di sostanze stupefacenti, coinvolti 3 minori. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Soverato (Cz), supportati in fase esecutiva da quelli dei Comandi territorialmente competenti, hanno eseguito 11 misure cautelari a Guardavalle, Isca sullo Ionio, Montepaone, Gasperina, Montauro (tutte in provincia di Catanzaro), a Monasterace (Rc), Serra San Bruno (Vv), Mugnano di Napoli (Na), Torino e Bordighera (Im). Gli 11 soggetti sono indagati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di hashish e marijuana.