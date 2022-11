Novembre 17, 2022

Saranno i Millennials a guidare i consumi nel 2023.

È quanto emerge da una ricerca condotta da Catawiki, la piattaforma per le aste di oggetti speciali, e Ipsos, istituto ricerche di mercato.

I risultati del report permettono di prevedere il comportamento dei consumatori nel mondo della moda, del design, dell’automotive e molto altro ancora.