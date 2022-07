Cattaneo: “Alleanza tra istituzioni e imprese è la strada per transizione ecologica”

Luglio 6, 2022

Il contest “Second Life: tutto torna” su arte e sostenibilità promosso da Alia Servizi Ambientali, cui hanno partecipato oltre 100 giovani artisti italiani, ha permesso di tracciare un bilancio di quanto le istituzioni e le imprese si stiano impegnando nel quotidiano e sul territorio per la sostenibilità e l’evoluzione dell’umanità fornendo soluzioni tecnologiche di eccellenza,

ispirate ai progressi tecnologici e dell’intelligenza artificiale e in grado di interpretare i bisogni sociali, etici e ambientali nell’era della transizione energetica e della digitalizzazione.