Cdp, Fedriga: “Protocollo per rafforzare ancora di più collaborazione”

6 Marzo 2025

“Questo è il terzo anno dell’evento ma vorremmo fare un protocollo per rafforzare ancora di più la collaborazione tra Cdp e Regioni che si traduca in più strumenti. Sicuramente quello del finanziamento ma anche quello della consulenza e del mettere a disposizione risorse regionali a Cdp per mettere a terra nel modo più veloce possibile la parte infrastrutturale e le azioni da compiere. Penso che questo sia un esempio virtuoso di collaborazione all’interno del Paese tra le varie istituzioni”, dichiara Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a margine dell’evento “Oggi, per l’Italia del futuro: 3° incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni” presso Cassa Depositi e Prestiti. “Nucleare? Penso che sia fondamentale la legislazione che pensi sia al nucleare disponibile oggi ma anche a quello di domani come la fusione. Ho la piena consapevolezza che non sarà un tipo di produzione nucleare disponibile in pochi anni ma dobbiamo fare ricerca sul nostro territorio. A Boston con l’MIT dove viene fatta una centrale a fusione dove c’è maggioranza di capitale italiano e noi in Italia non possiamo farla anche se ha residui paragonabili a quelli di un centro diagnostico. Se non guardiamo oggi l’energia dei prossimi vent’anni non diventeremo mai competitivi.