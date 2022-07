Ceccolini (Amazon), “Azienda equa e inclusiva invoglia i dipendenti a rimanere”

Luglio 6, 2022

Your browser does not support the video tag.

: Dal 2010 al 2022, Amazon ha creato in Italia più di 14.000 posti di lavoro a tempo indeterminato. La diversità è un punto di forza per l’azienda: “Quando parliamo di diversity ci riferiamo, ad esempio, a tutte quelle che sono le categorie sotto rappresentate: persone con orientamento sessuale differente, con un’etnia, una religione diversa – spiega Elena Ceccolini, Diversity, Equity and Inclusion Operations Manager per Amazon Logistics Italia –

“Le persone che lavorano in un’azienda dove l’inclusività e l’equità di trattamento garantiscono quella che è un’equa progressione e avanzamento di carriera, sono più propense a rimanere volentieri all’interno dell’azienda”