Agosto 24, 2023

La “sindrome della persona rigida” di cui è affetta Céline Dion peggiora. La voce di “My heart will go on” sarebbe prossima al ritiro definitivo dalle scene a causa dei sintomi della malattia di cui soffre: atroci dolori muscolari, spasmi e crampi le impedirebbero addirittura di camminare ed uscire di casa.