Centromarca: “Caro prezzi pesa su industrie, pronti a tavolo con governo”

Gennaio 26, 2023

In occasione della conferenza stampa promossa da Centromarca, l’Associazione italiana dell’industria di marca, sono intervenuti Francesco Mutti, presidente di Centromarca, Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos e Angelo Massaro, general manager per l’Italia di Iri. Al centro dell’incontro le previsioni di consumo per il 2023, l’impatto dell’aumento dell’inflazione sulla filiera dell’industria di marca e la possibilità di aprire un tavolo di confronto con il governo al fine di individuare una strategia idonea a sostenere sia le industrie che i consumatori.