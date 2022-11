Novembre 11, 2022

Francesco Mutti, Amministratore delegato di Mutti Spa, è stato riconfermato alla presidenza di Centromarca per il prossimo biennio. In occasione della sua rielezione, Mutti ha offerto la sua opinione riguardo il contesto economico del Paese, ha presentato le istanze del mondo delle imprese ed ha illustrato le misure che le istituzioni dovrebbero adottare per sostenere la domanda dei cittadini.