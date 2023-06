Giugno 16, 2023

In occasione dell’Assemblea annuale di Centromarca, l’associazione ha organizzato a Milano l’incontro intitolato ‘Scenari globali, prospettive italiane: decifrare la complessità per governare il cambiamento’, durante il quale illustri personalità del settore sono intervenute offrendo spunti di riflessione sui temi che riguardano l’economia del Paese e l’industria di Marca.