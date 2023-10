Ottobre 12, 2023

E’ stata presentata da parte di Centromarca, in occasione del “Salone della Csr e dell’innovazione sociale”, la ricerca Azioni e impegni per lo sviluppo sostenibile dell’Industria di Marca in Italia, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Economia aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre.