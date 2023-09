Cersaie 2023, Dennis Bordin (Progress Profiles): “Non delocalizzare e produrre in Italia ci ha premiati”

Settembre 28, 2023

“Noi come azienda abbiamo sempre voluto non delocalizzare quindi produrre tutti i nostri materiali in Italia. Tutta la filiera è fatta in Italia, per cui il nostro credo è sempre stato produzione made inItaly a tutti i costi e questo ci ha premiato con una crescita costante sotto tutti i punti di vista.”

“Crediamo molto al progetto di formare a tutti i livelli i posatori del settore perché altrimenti la ceramica potrebbe risentirne. Le ceramiche sono le aziende di riferimento a livello internazionale come innovazione; noi operatori parliamo di accessori finiture e sistemi di posa, siamo altrettanto importanti nella filiera, però senza il posatore certificato e che sia portato a conoscenza di tutti i materiali e sistema di posa il settore potrebbe soffrirne spiega Dennis Bordin Amministratore Delegato di Progress Profiles Spa al Cersaie 2023, Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno, di Bologna.