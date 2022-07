Luglio 7, 2022

Camillo De Berardinis, amministratore delegato di CFI presente a Roma all’Assemblea ordinaria presso il Palazzo della Cooperazione evidenzia l’importanza di CFI a sostegno delle imprese in difficolta’ riuscendo ad aumentare il numero e il valore degli interventi. “Il bilancio del triennio e’ positivo anche per i cambiamenti legislativi attuati”.