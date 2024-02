Cgia: torna ad aumentare popolo partite Iva

Febbraio 12, 2024

Il popolo delle partite Iva è tornato ad aumentare e oggi la platea è stabilmente sopra i 5 milioni di effettivi. A comunicarlo è l’Ufficio studi della Cgia. Molte professioni però sono in grosse difficoltà e il loro numero sta diminuendo: in particolare, i lavoratori autonomi ‘classici’, come gli artigiani, i piccoli commercianti e gli agricoltori.