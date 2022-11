Novembre 7, 2022

Il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League a Nyon sorride al Napoli, che affronterà in trasferta l’Eintracht Francoforte. Prima partita di ottavi di Champions League da giocare in casa per il Milan. L’avversario estratto dall’urna a Nyon è il Tottenham di Antonio Conte. Anche l’Inter, oltre al Milan, giocherà la prima partita di ottavi di Champions in casa. L’avversario estratto dall’urna è il Porto.