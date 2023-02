Febbraio 14, 2023

Your browser does not support the video tag.

Stasera torna protagonista la Champons League con gli ottavi di finale. Alle 21, a San Siro, il Milan affronterà il Tottenham mentre il Psg affronta il Bayern Monaco. Per vedere il Napoli bisognerà aspettare il 21 febbraio quando scenderà in campo contro l’Eintracht di Francoforte.