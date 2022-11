Champions League, i verdetti della prima fase

Novembre 3, 2022

La fase a gironi di Champions League si è conclusa con le sue 16 squadre qualificate agli ottavi di finale. Tra queste ci sono anche Napoli, Inter e Milan, le tre italiane che lunedì 7 novembre al sorteggio di Nyon (Svizzera) conosceranno le loro avversarie. Il Napoli si presenta al sorteggio da testa di serie, Inter e Milan invece sono arrivate seconde nei rispettivi gironi.

La Juventus invece, sconfitta in casa 2-1 dal Paris Saint-Germain che si impone a Torino nella sesta e ultima giornata del Girone H di Champions League, si consola con la qualificazione all’Europa League.