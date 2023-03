Marzo 15, 2023

Dopo il Milan, anche l’Inter agguanta la qualificazione ai quarti di finale di Champions League uscendo indenne dalla trasferta di Porto pareggiando 0-0. Protagonista della serata di coppe europee è però il norvegese Erling Haaland, capace di mettere la sua firma a ben 5 delle 7 resti rifilate dal Manchester City al malcapitato Lipsia. Stasera toccherà quindi al Napoli scendere in campo contro l’Eintracht, attesa anche per Real Madrid-Liverpool