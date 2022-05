Maggio 5, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sarà Liverpool-Real Madrid la finale di Champions League 2022. Contro il Manchester City la squadra di Ancelotti, sotto di una rete, compie un’altra impresa nel finale di gara: con una doppietta di Rodrygo in due minuti i ‘blancos’ agguantano i supplementari e nell’extra time Benzema si procura e realizza il rigore che vale la finale di Parigi. Stasera tocca alla Roma, che ospita il Leicester, conquistare la finale di Conference League.