Settembre 14, 2022

Prima vittoria ieri sera per l’Inter, nella seconda giornata del gruppo C di Champions League, che ha battuto 2-0 il Viktoria Plzen. Stasera, mercoledì 14 settembre, il Milan gioca alle 18:45 in casa contro la Dinamo Zagabria, alle 21 il Napoli affronta in trasferta i Rangers e la Juventus ospita il Benfica.