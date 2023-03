Marzo 9, 2023

Dopo 11 anni il Milan è di nuovo ai quarti di Champions League, grazie al pareggio 0-0 con il Tottenham di Antonio Conte. Stasera in campo per Europa League Roma-Real Sociedad e Juventus-Friburgo. In Conference la Fiorentina ospita il Sivasspor.