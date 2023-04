Aprile 20, 2023

Milan-Inter e Real Madrid-Manchester City saranno le due semifinali di Champions League. Stasera in campo le altre italiane: per l’Europa League si affronteranno Lisbona-Juventus e Roma-Feyenoord. Per la Conference League la Fiorentina affronterà il Lech Poznan.