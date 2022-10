Ottobre 12, 2022

Your browser does not support the video tag.

Notte da dimenticare per Milan e Juventus in Champions League. La formazione di Allegri, praticamente fuori dalla qualificazione agli ottavi di finale, è stata sconfitta in Israele da Maccabi Haifa per 2-0. A San Siro, i rossoneri vengono battuti di nuovo dal Chelsea, questa volta 2-0. Stasera si giovano Napoli-Ajax e Barcellona-Inter.