Ottobre 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

Oggi martedì di Champions decisivo per Milan e Juventus. I rossoneri a San Siro sono chiamati alla rivincita contro il Chelsea dopo il 3-0 dell’andata. Dopo il successo di settimana scorsa contro il Maccabi Haifa, la squadra di Allegri è invece chiamata a ripetersi per continuare a sperare in una qualificazione già complicata, indipendentemente dal risultato di Psg-Benfica.