Ottobre 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

La Champions League sorride alle squadre italiane, con Napoli e Inter nei rispettivi gironi che centrano un successo e un pareggio che valgono moltissimo. La vittoria del Napoli in casa contro l’Ajax (4-2) mette il sigillo al passaggio agli ottavi di finale. L’Inter sfiora invece l’impresa a Barcellona finendo 3-3 al Nou Camp.