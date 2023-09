Cheese 2023, Protopapa (Assessore Piemonte) “Un’iniziativa di promozione totale”

Settembre 8, 2023

Cheese, il più grande evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo, torna a Bra dal 15 al 18 settembre 2023. “L’impegno della Regione è quello di portare avanti le promozioni internazionali come Cheese è – dichiara Marco Protopapa, Assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte – Abbiamo l’opportunità di avere una vetrina che è gradita da tutti i fruitori, da tutti gli addetti i lavori, ma soprattutto dalla gente comune che viene ad assaporare migliaia di prodotti, messi a disposizione in una kermesse di cinque giorni.