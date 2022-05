Maggio 26, 2022

Il governo inglese ha approvato la vendita del Chelsea, di proprietà per gli ultimi 19 anni dell’oligarca russo Roman Abramovich, ora colpito dalle sanzioni a seguito del conflitto tra Ucraina e Russia. Il governo ha approvato la vendita del club della Premier League a un consorzio guidato dal comproprietario dei Los Angeles Dodgers Todd Boehly.