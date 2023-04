Chernobyl, 37 anni fa il disastro

Aprile 26, 2023

Your browser does not support the video tag.

Era l’1.24 del 26 aprile 1986 quando un guasto al reattore numero 4 della centrale atomica di Chernobyl, nei pressi di Kiev in Ucraina provocò il più grande incidente della storia dell’energia nucleare. Decine le vittime nelle ore immediatamente successive all’esplosione a causa della sindrome da radiazione acuta, migliaia in seguito, a causa delle patologie conseguenti all’esposizione a radiazioni. Un numero che è ancora oggi oggetto di discussione: si stima che 115mila persone siano decedute negli anni. Con l’incidente di Fukushima del 2011, il disastro di Chernobyl è l’unico a essere classificato al settimo livello, il massimo.