Cherubini: “La 1000 Miglia omaggia l’Aeronautica Militare Italiana”

Ottobre 11, 2022

Presentata a Brescia la prossima edizione della 1000 Miglia che inizierà il prossimo 13 giugno. Un percorso che per la prima volta passerà dal Piemonte e che in ogni tappa toccherà un luogo emblematico dell’Aeronautica per celebrare i suoi 100 anni.