Cherubini: “Mille Miglia è la corsa più bella del mondo che si corre nel Paese più bello del mondo”

Settembre 7, 2023

“La Mille Miglia ha una grande fortuna: si sviluppa in Italia. Ogni anno tocca circa 250 Comuni e ogni anno ne tocchiamo 100 nuovi, quindi negli ultimi 10 anni abbiamo toccato circa 1.000 Comuni, ovvero il 10% dei comuni italiani. I nostri concorrenti, che sono spettatori e attori dell’evento, capiscono che città come Roma o Firenze non sono cattedrali nel deserto ma nascono da una cultura del territorio. Mille Miglia è la corsa più bella del mondo che si corre nel Paese più bello del mondo” ha detto Giuseppe Cherubini, vice presidente del comitato operativo Mille Miglia, intervenuto oggi in Campidoglio al convegno “Turismo e Grandi eventi: un’occasione unica per pianificare e sviluppare il territorio”.

“Uno dei nostri grandi problemi è il settore alberghiero, molto numeroso ma molto spazializzato e peer un evento come Mille miglia questo è un problema, eppure gli stranieri apprezzano anche questo perché vivono la cultura italiana in modo diverso”.